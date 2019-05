«Les chèvres sont terrifiées et souffrent à l’agonie lorsqu’elles se font arracher les poils, frapper à coup de marteau et trancher la gorge au couteau, tout cela pour des pulls et des écharpes en cachemire», s'indigne une porte-parole de PETA France auprès du «HuffPost».

Dans une vidéo publiée lundi dernier, l’association de défense des droits des animaux dénonce les maltraitances dans les élevages de chèvres en Chine et en Mongolie, pays qui représentent à eux deux 90% de la production mondiale de cachemire.

Des images choquantes qui ont fait réagir le géant de la mode H&M, interrogé au sujet de l'enquête par le «Wall Street Journal». «PETA nous a informés qu’il y avait des problèmes de bien-être animal dans la production de cachemire, et nous sommes d’accord avec eux sur le fait qu’il faut y remédier», a déclaré la chaîne de prêt-à-porter, ajoutant qu'elle va cesser de produire d'ici 2020 des vêtements en cachemire «conventionnel», le seul type vendu par la marque.

Mais cette dernière ne ferme pour autant pas la porte à un retour du tissu dans ses rayons si les normes et les conditions au sein de la production venaient à changer. «Si l’industrie du cachemire devait à l’avenir mieux répondre à nos critères de durabilité, nous pourrions envisager de nous tourner à nouveau vers le cachemire «vierge», a précisé le service de communication français de H&M au «HuffPost».

La vidéo publiée par PETA (attention: ces images peuvent heurter la sensibilité de certains)

(Le Matin)