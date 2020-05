Un journaliste chinois, qui selon la justice avait notamment «dénigré» le Parti communiste au pouvoir ainsi que le gouvernement, a été condamné à une lourde sentence de 15 ans de prison.

Le blogueur Chen Jieren, ancien salarié du très officiel «Quotidien du Peuple», a été condamné jeudi par le tribunal populaire du comté de Guiyang, dans la province du Hunan (centre), a annoncé la cour dans un communiqué diffusé en ligne.

China must immediately & unconditionally release journalist #ChenJieren + his family members/associates. Chen was sentenced to heavy 15yr prison term today in chilling signal to Chinese online independent commentators & citizen jounalists @RSF_en @CPJAsia https://t.co/1P0BXSiGaU pic.twitter.com/sQoIaU9h6o