Jacques Chirac laisse derrière lui de jolis aphorismes et des citations marquantes. Dont la plus célèbre restera sûrement son «Notre maison brûle et nous regardons ailleurs», à propos du réchauffement climatique, lâchée dès 2002. Mais l’ancien président était aussi mémorable pour son humour, ses vacheries, sa truculence et quelques délicieux dérapages verbaux. Notre top 20.

1. «Mon grand-père était plus grand que mon père. Mon père était plus grand que moi. On dégénère dans la famille.»

2. «Ça m’en touche une sans faire bouger l’autre.»

3. «J’apprécie plus le pain, le pâté, le saucisson, que les limitations de vitesse.»

4. «Un chef, c’est fait pour cheffer.»

5. «Les promesses n’engagent que ceux qui les reçoivent.»

6. «On greffe de tout aujourd’hui, des reins, des bras, un cœur. Sauf les couilles. Par manque de donneur.»

7. «La femme idéale, c’est la femme corrézienne, celle de l’ancien temps, dure à la peine, qui sert les hommes à table, ne s’assied jamais avec eux et ne parle pas.»

8. «Je sais que j’ai la gueule de droite mais on ne peut pas se refaire.»

9. «Sarkozy, faut lui marcher dessus. Et du pied gauche, ça porte bonheur.»

10. «Les prévisions sont difficiles, surtout lorsqu’elles concernent l’avenir.»

11. «Aujourd’hui, on rapporte une histoire abracadabrantesque.»

12. «Bien sûr que je suis de gauche! Je mange de la choucroute, je bois de la bière.»

13. «La langue de bois est une de mes spécialités.»

14. «De toute façon, les merdes volent en escadrille.»

15. «Il y a déjà tellement de jeunes qui sont vieux que ce n’est pas la peine de rajouter des vieux qui veulent jouer les jeunes.»

16. «Il ne faut pas blesser une bête: on la caresse ou on la tue.»

17. «Faites attention, la statistique est toujours la troisième forme du mensonge.»

18. «Allons boire à nos femmes à nos chevaux et à ceux qui les montent.»

19. «En matière de politique internationale, on ne retient mes propos que lorsque je dis une connerie.»

20. «On n’exporte pas la démocratie dans un fourgon blindé.»

Renaud Michiels