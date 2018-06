Nouveau naufrage au large de la Libye lundi. Cinq corps de migrants ont été récupérés et plus d'une centaine de personnes secourues. Elles étaient à bord d'un canot pneumatique sur le point de couler à environ 8 milles marins (15km) au large d'Abou Kammache.

«Tout le monde voulait grimper vite»

Une patrouille de la marine est alors arrivée, a indiqué à l'AFP un officier de la marine militaire libyenne. Elle a pu secourir et conduire à Tripoli 117 migrants qui se trouvaient à bord, a ajouté l'officier. Mais en tentant de monter dans le bateau de sauvetage, trois femmes et deux petits garçons sont tombés à l'eau et se sont noyés.

«Tout le monde voulait grimper vite à bord du bateau parce que l'eau remplissait» le canot, a dit un des rescapés arrivés à Tripoli. Et d'ajouter qu'un bateau italien qui était à proximité avait refusé de les secourir un peu plus tôt. (ats/nxp)