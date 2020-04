L'armée colombienne a annoncé vendredi la mort de quatre dissidents de la guérilla dissoute des Farc lors d'une opération menée dans le nord-ouest du pays.

Lors de combats dans la municipalité d'Ituango, dans le département d'Antioquia, les soldats ont tué «un individu désigné comme étant Jacinto, quatrième chef du GAO-r E18, ainsi que trois autres personnes, apparemment membres de cette structure criminelle», a déclaré l'armée dans un communiqué.

Jacinto, 19 ans, était responsable du déplacement forcé de 300 personnes dans la région, a affirmé l'armée. Il a également ordonné l'assassinat d'un guérillero des Farc qui était sur le point d'accepter l'accord de paix signé en 2016 avec l'insurrection marxiste, selon le communiqué.

Mercredi, l'armée avait annoncé la mort de huit dissidents de l'ex-guérilla des Farc dans une opération militaire dans le sud-ouest de la Colombie.

Cessez-le-feu

Depuis le début de la semaine, des affrontements ont été signalés entre des anciens membres des Forces armées révolutionnaires de Colombie (Farc) qui ont refusé l'accord de paix de 2016 et des rebelles de l'Armée de libération nationale (ELN), dernière guérilla active en Colombie.

Cette dernière a annoncé le 30 mars un cessez-le-feu unilatéral pour un mois en raison de la pandémie de coronavirus, tout en se réservant le droit de se défendre face à des attaques de l'armée ou d'autres groupes armés.

Les groupes armés illégaux se disputent le contrôle du Cauca, une zone stratégique pour les cultures de feuilles de coca et le transport de drogue jusqu'au Pacifique, d'où elle part ensuite vers l'Amérique centrale et les Etats-Unis.

Narcotrafic

Les dissidents des Farc opèrent sans commandement unifié et se financent directement par le narcotrafic et l'exploitation minière illégale, selon les autorités, qui estiment à 2300 le nombre de dissidents de l'ex-guérilla marxiste, aujourd'hui désarmée et transformée en parti politique.

L'ELN, apparue en 1964 comme les Farc et inspirée par la révolution cubaine, compte environ 2300 membres. Selon des enquêtes indépendantes, elle contrôle environ 10% des 1100 communes du pays.

Les opérations contre les groupes armés et les narco-trafiquants sont maintenues en Colombie, malgré le confinement total décrété pour lutter contre la pandémie de Covid-19 qui a fait 153 morts et contaminé plus de 3500 personnes, selon les statistiques des autorités sanitaires. (afp/nxp)