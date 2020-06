En grande difficulté dans les sondages à quatre mois de l'élection présidentielle, Donald Trump a invoqué lundi sa victoire de 2016, se disant convaincu que l'histoire se répéterait le 3 novembre. «Désolé de vous le dire, démocrates-qui-ne-font-rien, mais j'ai de très bons sondages internes», a-t-il tweeté, sans autres précisions sur les chiffres dont il disposerait.

«Comme en 2016, les sondages du «New York Times» sont faux! Les sondages de «Fox News» sont une blague!, a-t-il ajouté, dans une référence aux sondages nationaux qui donnaient Hillary Clinton gagnante il y a quatre ans.

Sorry to inform the Do Nothing Democrats, but I am getting VERY GOOD internal Polling Numbers. Just like 2016, the @nytimes Polls are Fake! The @FoxNews Polls are a JOKE! Do you think they will apologize to me & their subscribers AGAIN when I WIN? People want LAW, ORDER & SAFETY!