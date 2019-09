Le Parlement européen a bloqué jeudi la nomination des candidats hongrois et roumain dans la prochaine Commission, en raison de conflits d'intérêts présumés. Cette situation pourrait fragiliser d'autres commissaires, dont la Française Sylvie Goulard.

La social-démocrate roumaine Rovana Plumb et le Hongrois Laszlo Trocsanyi (PPE, droite) étaient auditionnés par la commission des «Affaires juridiques» du Parlement européen, chargée, selon la procédure de nomination des nouveaux commissaires, d'étudier leur déclaration d'intérêts. Or, à l'issue de cette audition à huis clos, les eurodéputés ont refusé de leur accorder leur feu vert.

Ils doivent exprimer par courrier à la présidente de la prochaine Commission européenne, Ursula von der Leyen, «leur préoccupation» en matière de conflit d'intérêts. Ce coup d'arrêt peut aller jusqu'à remettre en cause la nomination des deux candidats dans l'équipe de Ursula von der Leyen, censée entrer en fonctions le 1er novembre.

La dirigeante allemande s'est entretenue de la situation en fin d'après-midi avec le président du Parlement européen, David Sassoli. Ce dernier «va demander des clarifications à la commission des Affaires juridiques», a annoncé sur Twitter le porte-parole du Parlement européen Jaume Duch dans la soirée.

EP_President will seek clarifications from EP_Legal as rules call for letters concerning candidates Plumb and Trócsányi with either recommendations to resolve conflict or with conclusion that candidate is unable to exercise functions. EP_Legal will resume its work on Monday 10.30