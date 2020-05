2,5 kg en plus affichés sur la balance: c’est en moyenne le poids pris par les Françaises et les Français depuis le début du confinement, le 17 mars. Tel est le verdict d’une étude de l'Ifop révélée par «Le Parisien».

«La prise de poids n'est pas un problème en soi, et était prévisible dans un contexte de stress et de dépense énergétique limitée. Plus de temps à la maison signifie plus de temps consacré à la préparation des repas, mais aussi plus d'occasions de grignoter», explique dans le quotidien français Quentin Molinié, du site sur l’alimentation saine Darwin Nutrition.

Alcool et chocolat

Plus d’alcool et plus de chocolat: deux nouvelles habitudes seraient principalement à l’origine de la prise de poids. 42% des sondés indiquent en effet faire davantage d’apéros qu’avant. Et «plus de 2 personnes sur 10 avouent aussi avoir davantage jeté leur dévolu sur le chocolat.»

Le sondage de l'Ifop indique encore que «ce sont surtout les personnes maigres et obèses qui ont pris davantage de poids» en près de eux mois. Et qu’a contrario si la majorité de la population a grossi, 29% des Français ont perdu du poids depuis le début du confinement, il y a près de deux mois.

«Le Parisien» note encore que l’on a pris davantage de kilos dans les familles nombreuses. «64 % des confinés avec plus de 4 personnes ont pris du poids contre seulement 53 % de ceux confinés seuls», précise François Kraus, de l'Ifop.

R.M.