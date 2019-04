Le mur est immense. Gigantesque. Il court sur tout le long de la propriété de la famille Hutton, à, Damelevières, en Meurthe-et-Moselle, près de Nancy. Soit quelque 17 mètres de long. Et 6 mètres de haut! «Nous avons tout tenté à l’amiable avec notre voisin mais rien», lâche Marianne Hatton dans «L’Est Républicain».

Mariane, Bruno Hatton et leur fils se sont établis à Damelevières en octobre 2017. «On a quitté la ville pour trouver ici le côté nature», note-t-elle. Mais en mars dernier, le voisin a commencé à bâtir un mur entre les deux propriétés. «On n’a jamais été informé du projet», précise le mari. Mur qui est devenu monumental – et qui n’est même pas terminé…

«Enfermé sur notre propre terrasse»

«Il les prive de soleil et de toute vue depuis leur jardin et terrasse», observe le quotidien français. «On a l’impression d’être enfermé sur notre propre terrasse, c’est oppressant. Par moments, je n’arrivais même plus à mettre un pied dans mon terrain par déprime», témoigne Marianne Hatton.

L’édifice prive la famille d’ensoleillement. Mais pèse aussi lourdement sur ses finances. L’expertise d’un architecte pour constater les dommages a coûté 3000 euros. Et la propriété, achetée 160 000 euros, aurait perdu 30 000 euros de valeur.

Tout se terminera devant les tribunaux

Mais qu’est-ce qui motive ce voisin? Mystère. L’homme n’a pas voulu répondre aux questions de «L’Est Républicain». À peine a-t-il affirmé avoir un permis de construire valable.

Vraiment? «Une telle autorisation ne permet pas tout. Dans des cas similaires, la jurisprudence conclut à la démolition», réagit Marianne Hatton. Qui ajoute: «On nous a conseillé d’attendre maintenant la fin de la construction pour aller en justice. Il ne nous laisse plus le choix.»

(Le Matin)