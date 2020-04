Alors qu’une bonne partie de la planète vit désormais confinée, rien de tout ça en Biélorussie, le pays où l’épidémie «n’aura pas lieu», ironise «Le Monde». Pour le président Alexandre Loukachenko, la pandémie de coronavirus n’est qu’une «psychose». L’autocrate ne cesse de blaguer sur le virus, de minimiser sa dangerosité et d’accumuler les déclarations fantaisistes. Contre le virus, a-t-il plaidé, il faut boire de la vodka, aller au sauna, construire des tracteurs.

Concrètement, qui veut entrer dans le pays de près de 10 millions d’habitants doit passer par une quarantaine. Et la population est priée de prendre soins des plus âgés. C’est à peu près tout. Écoles, commerces, bars, restaurants: tout reste ouvert. Plus fort encore et c’est unique en Europe, le championnat de football biélorusse continue, avec des gradins bien remplis. Seule mesure: un contrôle des températures à l’entrée des stades.

«Vous avez vu le virus voler?»

Quant à l’homme fort du pays, en poste depuis plus d’un quart de siècle, il ne cesse de désarçonner par ses déclarations. Il a récemment participé à un match de hockey, dans une patinoire pleine. Et de plaisanter, raconte la BBC: «Il n’y a pas de virus ici. Vous ne l’avez pas vu voler autour de nous, n’est-ce pas? Je ne le vois pas non plus».

Contre toute évidence scientifique, Alexandre Loukachenko a ajouté que le virus ne pouvait pas être présent dans une patinoire car elle agit comme un réfrigérateur: «c’est le meilleur remède antiviral!»

De la vodka, mais pas au boulot

Celui qui est parfois surnommé le «dernier dictateur d'Europe» a donné ses «remèdes» contre le virus au «Times». Il faut aller au sauna, au moins deux fois par semaine. Boire de la vodka. «Chaque jour l'équivalent de 40 à 50 millilitres d'alcool pur pour empoisonner ce virus», a-t-il détaillé, avant de préciser: «mais pas au travail». Il a aussi enjoint ses concitoyens à travailler dur, à aller aux champs, à conduire des tracteurs, car le «tracteur guérit tout le monde», a souligné le président.

150 cas, pas de mort

Cancers, maladies cardiovasculaires, asthme: dans les médias locaux, contrôlés, Alexandre Loukachenko cite toutes ces pathologies qui tuent «cent fois plus» que le coronavirus. Un virus qui n’a d’ailleurs officiellement tué personne en Biélorussie, qui recense seulement 150 cas…

Malgré ces chiffres dérisoires, Alexandre Loukachenko explique que pic épidémique est actuellement en train d’être franchi. Ou note encore qu’il faut se souvenir «qu’on nous a toujours dit qu’en cas d’infection respiratoire, grippe ou autre, il faut sortir et respirer de l’air frais.»

L’histoire dira le poids de ces déclarations et choix politiques, dans le pays où l’épidémie «n’aura pas eu lieu».

Renaud Michiels