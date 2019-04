Les forces loyales au gouvernement libyen d'union nationale (GNA) basé à Tripoli ont annoncé samedi le début d'une contre-attaque contre leurs rivales menées par le maréchal Khalifa Haftar au sud de la capitale. Les combats ont redoublé d'intensité dans cette zone.

«Nous avons commencé la phase d'attaque. Des ordres ont été donnés dès les premières heures de la matinée pour avancer et gagner du terrain», a déclaré Moustafa al-Mejii, un porte-parole de l'opération militaire du GNA.

Des tirs nourris de roquettes et d'obus ont été entendus depuis plusieurs quartiers de la capitale, après quelques jours de combats de faible intensité n'ayant pas permis à un camp ou à un autre de changer la donne sur le terrain.

«Après coordination, nos forces ont commencé de vastes opérations d'attaque», notamment sur les fronts de Wadi Rabie, al-Sawani et Ain Zara, dans la banlieue sud de la capitale, a précisé Rida Issa, un autre porte-parole.

