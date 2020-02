Rapatrié en Europe dimanche avec quelque 250 personnes, dont cinq Suisses, le Belge testé positif au coronavirus témoigne ce mercredi dans «Het Laatse Nieuws». À sa descente d’avion, Philip Soubry, 54 ans, avait été transféré dans un hôpital militaire. «Tout à coup, les docteurs sont venus me dire qu’ils avaient de mauvaises nouvelles pour moi. J’ai dû prendre une douche et ensuite on m’a donné un vêtement de protection, afin que je puisse être emmené en ambulance», explique-t-il.

L’homme originaire de Flandre-Occidentale a alors été transféré à l’hôpital Saint-Pierre, à Bruxelles, un des deux centres de référence en Belgique pour l’épidémie. «Je suis maintenant ici, seul dans une pièce et sans grand confort. Je m’ennuie», note-t-il.

Une grosse surprise

Philip Soubry, cependant, se sent bien. En fait, il n’a même absolument aucun symptôme. Il a donc été très surpris d’apprendre qu’il était porteur du virus. «Je ne suis pas entré en contact avec des personnes présentant des symptômes en Chine. Et dans l’avion qui nous a ramenés, il semble que je sois la seule personne infectée par le virus.»

Le Belge vit depuis six ans en Chine, à Huangshi, à 100 kilomètres environ de Wuhan, l’épicentre de l’épidémie. C’est son employeur, le groupe LVD, qui avait suggéré son rapatriement.

L’homme s’estime rassuré d’être bien suivi. «Tous les deux jours, des examens seront effectués pour vérifier si je suis toujours porteur du virus. J’espère que je ne vais pas devoir rester ici trop longtemps. Il est possible que le virus disparaisse de mon corps au bout d’une semaine et que je sois autorisé à partir au bout d’une dizaine de jours», dit-il au quotidien flamand.

Congélateur bien rempli

Ce «malade» asymptomatique est en fait surtout inquiet pour son épouse, chinoise, restée dans son pays. Il lui a conseillé de ne plus sortir de la maison. «Il y a de fortes chances qu’elle soit également porteuse du virus. Mais à l’hôpital, elle court un plus grand risque de devenir vraiment malade. Je lui ai juste dit de vérifier régulièrement sa température et de bien manger. Heureusement, nous avons bien rempli le congélateur lorsque notre ville s’est retrouvée en quarantaine», détaille-t-il.

Philip Soubry dit n’avoir qu’un souhait: retrouver sa femme. Mais il va devoir patienter: il a évidemment pour l’instant l’interdiction de quitter sa chambre d’hôpital.

R.M.