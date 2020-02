La première victime du nouveau coronavirus était bien représentative des personnes décédées depuis le début de cette pneumonie virale: c’était un homme, âgé de plus de 60 ans, et en mauvaise santé.

Depuis que Pékin a annoncé en décembre l’apparition de ce virus, semblable à celui du Sras (Syndrome respiratoire aigu sévère), plus de 28 000 personnes ont été contaminées et 563 personnes en sont mortes en Chine continentale, selon un dernier bilan communiqué jeudi. Cette commission a aussi annoncé plus de 1200 cas de guérison à travers le pays.

Taux de mortalité «faible»

80% des victimes étaient âgées de 60 ans ou plus et 75% souffraient déjà de problèmes de santé, avait affirmé mardi la Commission nationale de la santé (CNS), se fondant sur les bilans précédents.

Le taux de mortalité s’élève à 2,1%, a souligné la Commission, soit un taux bien plus faible que celui du Sras (9,6%) qui avait causé la mort de 800 personnes à travers la planète en 2002-2003, dont 349 en Chine continentale et près de 300 à Hongkong.

Autre coronavirus apparu en 2012, le Mers (syndrome respiratoire du Moyen-Orient) avait touché bien moins de personnes: 293, selon un bilan de l’OMS. Mais son taux de mortalité était énorme, 31%, avec 93 malades décédés.

Deux décès hors de Chine

Plus de 97% des victimes du nouveau virus sont originaires du Hubei (centre), où un marché vendant des animaux vivants dans la capitale provinciale, Wuhan, serait l’épicentre de l’épidémie. Le taux de mortalité des personnes contaminées en dehors du Hubei n’est que de 0,16%, selon les autorités.

Deux personnes atteintes de ce virus sont décédées hors de Chine. Un homme de 39 ans est mort à Hongkong après s’être rendu à Wuhan et un touriste chinois originaire de la même ville est décédé aux Philippines.

Parmi tous les cas de contamination confirmés, la plus jeune personne est un nourrisson d’un mois, alors que la plus âgée avait 90 ans. Selon les données communiquées par les autorités sanitaires, les personnes décédées avaient entre 36 et 89 ans. Au moins cinq avaient moins de 60 ans.

Une victime de seulement 36 ans

La plus jeune, un homme de 36 ans de Wuhan, avait été hospitalisé le 9 janvier avant de mourir d’une insuffisance cardiaque deux semaines plus tard, ont indiqué les autorités sanitaires du Hubei. Elles n’ont pas précisé s’il souffrait auparavant de problèmes de santé.

Un grand nombre de personnes décédées souffraient déjà de problèmes de santé, notamment de diabète et d’hypertension, avant de contracter le coronavirus. Un homme de 86 ans, hospitalisé le 9 janvier, avait subi une lourde opération à la suite d’un cancer du côlon quatre ans plus tôt et souffrait d’hypertension et de diabète. Une femme de 80 ans avait la maladie de Parkinson ainsi que de l’hypertension et du diabète depuis une vingtaine d’années.

Des ‹malades› sans symptômes

À l’inverse, il est désormais établi que certaines personnes sont contaminées mais n’ont aucun symptôme, à l’image du Belge de 54 ans hospitalisé à Bruxelles. Ce qui peut compliquer la détection des malades et le contrôle de la diffusion du virus.

«Une préoccupation majeure est le large éventail de gravité des symptômes que ce virus génère», explique Jeremy Farrar, directeur de la fondation britannique Wellcome Trust. «Il est clair que certaines personnes sont atteintes et contagieuses alors qu’elles ne présentent que des symptômes très légers, voire aucun symptôme», souligne-t-il.

AFP/lematin.ch