Se laver soigneusement et régulièrement les mains. Éternuer ou tousser dans son coude. Ne pas trop s’approcher de ses congénères. C’est surtout cette troisième recommandation contre la propagation du coronavirus qui a manifestement marqué un Italien. Ni une ni deux, il s’est construit un immense cercle en carton. Il a fait un trou au milieu pour pouvoir s’y glisser. Et a posé des bretelles pour que le tout tienne au niveau de la taille…

Des images de cet individu et son absurde attirail ont commencé à circuler mercredi sur les réseaux sociaux. Et elles ont évidemment été abondamment partagées, en Italie et dans le monde, comme le relate par exemple «The Independent».

Il avait tout prévu

L’original a apparemment été filmé lorsqu’il était au marché Testaccio, à Rome. Sur une vidéo, on entend quelqu’un lui demander si c’est pour conserver une distance de sécurité. «Pour le coronavirus», confirme-t-il.

Précisons que ce personnage a beau avoir des idées loufoques, il avait néanmoins tout prévu. Son disque de sécurité est tellement grand qu’il l’empêche de saisir quoi que ce soit avec ses mains. Il s’est donc muni d’une tige ramasse déchets.

R.M.