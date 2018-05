Le volcan Kilauea a projeté de la lave vendredi sur l'île d'Hawaï, contraignant des centaines de personnes à évacuer leurs habitations, ont rapporté les autorités. Un témoin a dit avoir vu des «fontaines» de lave de près de 40 mètres de haut.

A Hawaii, les habitants s'inquiètent de l'éruption du volcan Kilauea pic.twitter.com/hviw7bi2Qq — BFMTV (@BFMTV) 4 mai 2018

Ce volcan, l'un des cinq sur cette île, est entré en éruption jeudi après une série de séismes enregistrés au cours de la semaine écoulée, a rapporté sur son site internet l'institut géologique américain.

La population de Leilani Estates et de Lanipuna Gardens, qui comptent 1700 habitants, a reçu l'ordre d'évacuer les lieux.

Le volcan Kilauea, sur l'île d'Hawaï, la plus grande de l'archipel du Pacifique, est l'un des plus actifs au monde. Il est en éruption presque constamment depuis plus de 30 ans. La lave qui s'écoule du cratère a recouvert 125 km2, selon l'institut géologique américain. (ats/nxp)