Le bilan des coulées de boue dévastatrices en Californie à la suite d'orages violents s'est encore élevé mercredi, montant à 15 personnes d'après la police, tandis que les secours déblayaient les maisons démolies à la recherche de résidents encore coincés.

De fortes pluies pendant deux jours d'affilée dans le sud de la Californie ont entraîné des glissements de terrain dans les zones qui avaient été dévastées le mois dernier par le Thomas Fire, le pire jamais enregistré en Californie, aux alentours de la bourgade cossue de Santa Barbara.

Rochers charriés

Au moins 25 personnes ont été blessées, ont précisé les autorités. Les pompiers ont été en mesure d'évacuer par avion une cinquantaine de résidents et de porter secours à des dizaines d'autres.

Sur les collines boisées rasées par le feu du Thomas Fire, plus aucune végétation ne retient la terre et elle dévale sur des centaines de mètres, entraînée par les chutes de pluie. Des crues sur les rivières avoisinantes ont aussi charrié des rochers dans des maisons, dans les rues, selon les services de secours locaux.

Personnes choquées

A Montecito, une petite ville de 9000 habitants prisée des célébrités et connue pour ses opulentes demeures, la boue avait envahi les rues et des voitures dont les fenêtres étaient restées entrouvertes, entraînant d'énormes rocs qui ont heurté des voitures, des maisons.

«Nous essayons d'identifier les personnes qui pourraient être coincées et isolées dans des zones où nous n'avons pas pu accéder complètement», a déclaré le shérif du comté de Santa Barbara Bill Brown à la chaîne CBS. Il dit n'avoir aucune idée de combien de personnes pourraient se trouver dans cette situation, notant que certains avaient ignoré les ordres d'évacuation.

«La plupart des gens sont choqués de l'étendue des dégâts et de l'impact massif dans la zone. Nous savions que ça allait arriver mais on ne peut s'empêcher d'être surpris par l'intensité de l'orage et des conséquences des glissements de terrain et de l'eau qui a déferlé de collines», a-t-il conclu. (afp/nxp)