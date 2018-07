Les enquêteurs menaient une course contre la montre vendredi en Grande-Bretagne pour retrouver l'objet au contact duquel un couple a été empoisonné à l'agent innervant Novitchok. Cette affaire relance les tensions entre Londres et la Russie, quatre mois après l'empoisonnement des Skripal.

L'homme de 45 ans et la femme de 44 ans, hospitalisés dans un état critique, ont été exposés au poison «après avoir manipulé un objet contaminé», a expliqué la police londonienne. Elle n'était pas en mesure de dire à ce stade si l'agent innervant provient du même lot que celui qui avait empoisonné l'ex-espion Sergueï Skripal et sa fille Ioulia le 4 mars.

How was UK couple exposed to the same nerve agent as the Skripals? “It appears to be very, very bad luck,” chemical weapons expert @HamishDBG tells @BeckyCNN. https://t.co/xGeM12v8Nv