L'organisation Etat islamique n'est pas rayée de la carte, ont estimé jeudi la France et la Grande-Bretagne, au lendemain des annonces du président américain Donald Trump quant à un retrait des forces américaines déployées contre les djihadistes en Syrie.

«Daech est plus affaibli que jamais. Daech est passé à la clandestinité et en mode insurrectionnel dans sa manière de combattre. Daech a perdu plus de 90% de son territoire. Daech n'a plus de logistique comme il a pu en avoir», a écrit la ministre française des armées Florence Parly sur Twitter.

«Mais Daech n'est pas rayé de la carte, ni ses racines d'ailleurs. Il faut vaincre militairement de manière définitive les dernières poches de cette organisation terroriste», poursuit-elle.

«Il reste beaucoup à faire»

«La coalition internationale contre Daech a fait d'énormes progrès. Depuis le début des opérations militaires, la coalition et ses partenaires en Syrie et en Irak ont repris une vaste majorité du territoire de Daech et d'importantes avancées ont été enregistrées au cours des derniers jours dans la dernière zone de l'est de la Syrie occupée par Daech», a de son côté réagi un porte-parole du ministère britannique des affaires étrangères dans un communiqué.

«Mais il reste beaucoup à faire et nous ne devons pas perdre de vue la menace qu'ils posent. Même sans territoire, Daech demeure une menace», a-t-il ajouté.

Le ministère a indiqué que le Royaume-Uni restait «engagé dans la coalition internationale et sa campagne pour priver Daech de territoire et assurer sa défaite durable». Le pays participe aux frappes aériennes menées par la coalition.

Modalités du retrait à clarifier

After historic victories against ISIS, it’s time to bring our great young people home! pic.twitter.com/xoNjFzQFTp — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 19 décembre 2018

Donald Trump a proclamé mercredi la défaite de l'EI en Syrie, en soulignant qu'il s'agissait du seul objectif des forces américaines sur place. La Maison blanche a annoncé le début de leur rapatriement. Les Etats-Unis disposent actuellement d'environ 2000 hommes en Syrie dans le cadre de la coalition internationale anti-EI qu'ils y dirigent, ainsi qu'en Irak.

La ministre française des Affaires européennes Nathalie Loiseau a exclu un retrait de la présence française - essentiellement des forces spéciales - en Syrie. «Pour le moment bien sûr nous restons en Syrie parce que la question de la lutte contre l'Etat islamique reste une question essentielle», a-t-elle dit sur CNEWS.

«Chacun ses priorités, l'essentiel, c'est d'avoir les siennes et d'avoir les moyens de les réaliser», a-t-elle ajouté. De source diplomatique, on précise que la France s'active pour connaître la nature et le calendrier exact du retrait des forces américaines.

«Si c'est aussi grave que ça en a l'air, c'est un sérieux problème pour nous et pour les Britanniques, car du point de vue opérationnel, la coalition ne fonctionne pas sans les Etats-Unis», précise un diplomate français. «Il faut que nous puissions comprendre ce qui est vraiment annoncé et ce qui est fait.» (afp/nxp)