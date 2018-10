La Direction générale des antiquités et des musées en Syrie a dévoilé mercredi lors d'une exposition à Damas des centaines de pièces trouvées à travers le pays déchiré par la guerre. Des dizaines de sites archéologiques à travers la Syrie ont été détruits, endommagés ou pillés depuis le début de la guerre en 2011.

Quelque 500 pièces archéologiques étaient exposées mercredi soir dans un centre culturel de la capitale, parmi lesquelles des pièces d'or, des statues en bronze ou des amphores. Les visiteurs pouvaient admirer deux bustes rares sauvés de la ville antique de Palmyre (centre) puis restaurés en Italie après avoir été endommagés par le groupe djihadiste, Etat islamique (EI) qui a contrôlé un temps cette région.

Les objets exposés ont été «trouvés par l'armée syrienne et ses alliés, et les différentes forces de sécurité», après qu'ils eurent repris les villes et les sites archéologiques aux rebelles ou aux djihadistes , a indiqué le chef des Antiquités Mahmoud Hamoud. Ils datent de «toutes les époques, du 10e siècle avant Jésus-Christ à la période islamique», a-t-il ajouté.

Pillages

Au total, plus de 9000 objets ont été récupérés, venant de plusieurs régions syriennes, comme celle de Deraa, dans le sud, ou de Palmyre, a-t-il affirmé. Certains objets viennent aussi de la province de Deir Ezzor, près de la frontière irakienne, où subsistent des poches de djihadistes . «Mais des dizaines de milliers de pièces archéologiques sont sorties du pays par le biais de la contrebande et n'ont pas été récupérées», a regretté M. Hamoud.

Des antiquités syriennes ont ainsi été retrouvées au Liban voisin, a-t-il ajouté, précisant qu'elles ne faisaient pas partie de l'exposition. D'autres se trouvent en Turquie ou en Jordanie, selon lui.

Les insurgés et les forces gouvernementales se sont mutuellement accusés de piller les trésors du pays, que ce soit sur des sites archéologiques ou dans des musées.

Terre de multiples civilisations, des Cananéens aux Ottomans, la Syrie regorge de pièces archéologiques uniques datant des époques romaine, mamelouk et byzantine, avec des mosquées, des églises et des châteaux croisés. Six sites du pays, dont Palmyre, sont inscrits au patrimoine mondial de l'Unesco.

Plus de 360'000 personnes ont été tuées en Syrie depuis le début du conflit, déclenché par la répression sanglante de manifestations anti-gouvernementales. (afp/nxp)