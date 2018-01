Les habitants du nord de Floride n'avaient pas vu de neige depuis près de trois décennies, jusqu'à ce que la vague de froid qui frappe la côte Est des Etats-Unis les atteigne mercredi à leur tour.

This is becoming a thing. Second time this winter #snow is on the ground in the #Florida panhandle. Via @tropicalupdate pic.twitter.com/rYMsWODvVO — Paul Dellegatto??FOX (@PaulFox13) 3 janvier 2018

It’s snowing in Florida, so these kids decided to make snow angels on their backyard trampoline https://t.co/lAaGUDqIES pic.twitter.com/VWhHM7OcGp — CNN (@CNN) 3 janvier 2018

Le Service météorologique nationale américain a mis en garde contre une sévère tempête hivernale qui doit entraîner de fortes chutes de neige mercredi et jeudi, de la Floride au sud, jusqu'à la région de la Nouvelle-Angleterre dans le nord-est du pays. Un avis de tempête a été déclenché pour la ville de New York où 8 à 15 centimètres de neige sont attendus entre mercredi soir et jeudi.Tallahassee, la capitale de la Floride dans le nord du «Sunshine State», s'est réveillée mercredi avec une fine couche de 0,25 cm de neige, la première quantité mesurable depuis 1989, selon le Weather Channel.

Les habitants de Floride, plus habitués aux ouragans qu'à la neige, se sont empressés de publier sur les réseaux sociaux leurs photos de neige couvrant leurs sandales et leurs piscines.

A true Florida snow.. Snow covered ant hills and @Teva sandals in NE Tallahassee! @robnucatola @NWSTallahassee pic.twitter.com/jnMEGizcaI — Jessica Herrington (@jessjherrington) 3 janvier 2018

Etat d'urgence en Géorgie

La tempête a déjà conduit à la fermeture de routes dans le nord de la Floride et le sud-est de la Géorgie, où le gouverneur Nathan Deal a déclaré l'état d'urgence dans la zone côtière.

Le gouverneur de Floride, Rick Scott, a de son côté exhorté les habitants du nord de l'Etat à «se préparer à des conditions météorologiques extrêmement froides, y compris des accumulations potentielles de neige, de giboulée ou de glace». Selon les prévisions, la température nocturne tombera en dessous de zéro à Tallahassee cette semaine, un froid exceptionnel en Floride.

Schools in Tallahassee, Florida close ahead of up to one inch of snow as winter storm bears down on the Southeast. https://t.co/eLohvcMys4 pic.twitter.com/CisuYxjNeJ — ABC News (@ABC) 3 janvier 2018

(afp/nxp)