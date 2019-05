Les violents affrontements entre populations autochtones (Baoulé) et allogènes (Dioula, ressortissants du Nord) qui ont commencé mercredi à Béoumi (60 km à l'ouest de Bouaké, centre) ont fait sept morts et 44 blessés, a affirmé une source policière à l'AFP.

«Il y a eu sept morts et 44 blessés», a affirmé cette source sous couvert de l'anonymat. Jeudi, le préfet de la ville Djedj Mel avait annoncé un bilan de trois morts et 40 blessés et décrété un couvre-feu de 18H00 GMT à 06H GMT.

AFFRONTEMENTS A BEOUMI : Plusieurs brûlés, des blessés graves à l’arme blanche, de nombreux dégâts matériels dont le maquis baoulé, propriété du maire.

(afp/nxp)