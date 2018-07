La Britannique contaminée à l'agent innervant Novitchok est décédée dimanche soir à l'hôpital de Salisbury (sud-ouest de l'Angleterre) où elle avait été admise il y a huit jours, a annoncé la police qui a ouvert une enquête pour meurtre.

«La police a ouvert une enquête pour meurtre après que la femme exposée à l'agent Novitchok à Amesbury, dans le Wilstshire, est décédée dimanche 8 juillet au soir», a annoncé Scotland Yard. Dawn Sturgess, âgée de 44 ans, était originaire de Durrington, a précisé la police, confirmant son identité pour la première fois.

La Première ministre Theresa May a immédiatement réagi à cette annonce. «Je suis horrifiée et choquée par la mort de Dawn Sturgess», a-t-elle déclaré dans un communiqué. «Mes pensées et mes condoléances vont à sa famille et à ses proches». «La police et les agents de sécurité travaillent pour établir les faits de manière urgente», a-t-elle ajouté. «Le gouvernement apporte tout son soutien à la population locale, confrontée à cette tragédie».

I am appalled and shocked by the death of Dawn Sturgess, and my thoughts and condolences go to her family and loved ones. Police and security officials are working urgently to establish the facts of this incident, which is now being investigated as a murder.