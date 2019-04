Le «Washington Post» continue son travail de fourmi en vérifiant toutes les sorties de Donald Trump qui sonnent faux. Et le grand quotidien américain vient de faire le point pour le 800e jour du président américain à la Maison-Blanche. Verdict: il en est à 9451 mensonges ou affirmations trompeuses.

Si on fait une moyenne, on obtient près de 12 contrevérités proférées chaque jour. Mais ce chiffre ne reflète pas la réalité car Trump ment de plus en plus, selon le «Washington Post». Lors de sa première année de présidence 5,9 mensonges ou affirmations trompeuses étaient dénombrés chaque jour. Lors des 200 derniers jours on en est à 22!

Allemagne, cancer, Obamacare

Un chiffre qui explose encore chaque fois que le républicain tient un meeting. Lors d’une seule prise de parole à Grand Rapids, dans le Michigan, le 28 mars, le quotidien a déniché 64 mensonges… À noter cependant que le «Washington Post» compte les contrevérités que le président répète. Par exemple lorsqu’il martèle que la construction de «son» mur à la frontière mexicaine a déjà débuté.

En reprenant les données du «Washington Post», CNN vient de donner l'exemple des mensonges présidentiels proférés en seulement 24 heures. C’est parlant.

Mensonge 1. Trump a dit avoir demandé un délai pour remplacer l’Obamacare. C’est en fait l’élu Mitch McConnell qui le lui a demandé au nom des républicains.

Mensonge 2. Trump a raconté que son père était né en Allemagne alors qu’il a vu le jour dans le Bronx.

Mensonge 3. Trump s’est vanté d’avoir provoqué la plus grande baisse d’impôts de l’histoire. «En pourcentage du Produit intérieur brut, la baisse d’impôts est la huitième plus grosse. Selon le coût de la vie, elle arrive au quatrième rang», détaille TVA.

Mensonge 4. La présence d’une éolienne à proximité fait baisser la valeur d’une maison de 75%, a affirmé le président. Il y a bien un impact, mais jamais de cet ordre-là, rétorque CNN.

Mensonge 5. Les États-Unis ont l’économie la plus prospère au monde, a juré le président. Mais même si l’économie américaine se porte bien, en termes de croissance brute, elle est loin des sommets.

Mensonge 6. Le bruit des éoliennes peut causer le cancer, a expliqué Trump… Aucune étude, jamais, n’a établi ce lien. L’association américaine contre le cancer s’est même fendue d’un communiqué pour expliquer que c’était n’importe quoi…

Mensonge 7. Seuls 1 à 2% des migrants illégaux se présentent à un procès, a lancé le président. Alors que c'est plutôt 90%. (Le Matin)