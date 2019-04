Il est inscrit «Pas sage clouté» sur la vitrine du cordonnier. «Gens bons enfumés» sur celle du boucher. Ou «A prendre ou à lécher» sur la devanture d’un vétérinaire.

Chaque 1er avril, relate «L’Est Républicain», Maîche se retrouve en plein délire. C’est devenu une tradition et même une attraction touristique dans la petite ville du Doubs, à une dizaine de kilomètres de la frontière suisse: des petits plaisantins recouvrent les vitrines de tags facétieux. (Voire galerie ci-dessus)

Les auteurs agissent de nuit. Et au petit matin les habitants et visiteurs peuvent découvrir leurs tags rigolos. Certains sont coquins: «Le poireau dans l’oignon, c’est chou» sur une épicerie… «J’aime les bits» sur un magasin spécialisé dans l’informatique. Mais la majorité des inscriptions jouent avec les mots tout en faisant référence au commerce ciblé. «Anne, ex de Paul Emplois», peut-on lire, ou: «Aux caprices des vieux».

Une production industrielle

Les auteurs «demeurent inconnus», jure «L’Est Républicain». On se permettra d’en douter. Sur son site web et sa page Facebook, moncanton25.com publie les images des œuvres comiques de Maîche. Il y en a plus de 110 pour ce millésime 2019! Difficile donc d’imaginer que cette production industrielle puisse être réalisée sans être vu.

Quoi qu’il en soit personne ne souhaite que ce joyeux délire s’arrête. Alors vivement la fournée piscicole 2020.

(Le Matin)