Le Vatican a annoncé lundi, sans explication, la démission de son porte-parole, l'Américain Greg Burke et de son adjointe, l'Espagnole Paloma Garcia Ovejero, et la nomination d'un porte-parole par intérim.

Le Pape François nomme Alessandro Gisotti (@AGisotti) directeur par intérim de la Salle de presse du Saint-Siège. @Pontifex_fr a accepté les démissions de Greg Burke et Paloma García Ovejero. #nominations — Vatican News (@vaticannews_fr) 31 décembre 2018

Le pape «a accepté la démission du directeur et du vice-directeur de la salle de presse du Vatican Greg Burke et Paloma García Ovejero, et a nommé directeur par intérim Alessandro Gisotti, jusqu'ici coordinateur des médias sociaux pour le dicastère (ministère) de la Communication», précise un communiqué du Saint-Siège. (afp/nxp)