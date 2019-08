Le président conservateur de la chambre basse du parlement polonais, Marek Kuchcinski, a annoncé jeudi sa démission. Il se trouvait sous le feu des critiques pour avoir utilisé des avions gouvernementaux à des fins personnelles, dans un climat de scandale à deux mois des législatives.

«Demain je compte démissionner des fonctions de président de la Diète», a déclaré aux journalistes M. Kuchcinski, tout en affirmant n'avoir pas violé la loi par ces nombreux déplacements.

L'annonce à la presse a été faite en présence du numéro un sur la scène politique polonaise, Jaroslaw Kaczynski, président du parti conservateur nationaliste au pouvoir, au lendemain d'une longue réunion de ses dirigeants.

Centaine de déplacements

Selon l'opposition et une partie des médias, qui citent nombre de documents, M. Kuchcinski, 63 ans, deuxième personnage de l'Etat selon la Constitution, a utilisé les Gulfstream, des hélicoptères et des avions militaires une centaine de fois entre mars 2018 et mai 2019.

Selon ces documents dévoilés sous la pression des médias et de l'opposition, à de nombreuses reprises et lors de vols bénéficiant de la plus haute priorité, M. Kuchcinski a été accompagné par des membres de sa famille, ses amis et collègues du parti. La plupart des vols ont été réalisés pendant les week-ends, entre Varsovie et la région de Rzeszow, dont il est originaire et député.

Dans un premier temps, lundi, M. Kuchcinski, membre important du PiS et proche collaborateur de Jaroslaw Kaczynski, s'était limité a présenter ses excuses «auprès de tous ceux qui se sont sentis offensés», ajoutant que le nombre important de vols était dû à son travail politique en qualité de président du parlement.

«Ecouter les Polonais»

Il a reconnu alors que dans un cas son épouse a pris l'avion sans lui à bord. Pour compenser le prix du vol, M. Kuchcinski a annoncé qu'il allait verser 28'000 zlotys (7100 francs) à un fonds pour la modernisation de l'armée, après avoir déjà versé 15'000 zlotys à des organisations caritatives pour compenser les vols des membres de sa famille, des sommes jugées largement insuffisantes par les commentateurs.

«Le président du parlement n'a violé ni la loi ni les usages dans ce domaine. Je tiens à le souligner», a déclaré jeudi M. Kaczynski, dont le parti Droit et Justice (PiS) est grand favori des législatives annoncées pour le 13 octobre, notamment grâce à d'importants transferts sociaux.

«Mais comme vous (journalistes), tout comme une importante partie de l'opinion publique, êtes apparemment d'avis différent, je peux dire que la décision du président (du parlement) témoigne de son attitude conforme à notre mot d'ordre 'Ecouter les Polonais et servir la Pologne», a insisté M. Kaczynski.

Questions de l'opposition

Cependant, l'opposition continue à poser des questions sur les vols effectués par d'autres responsables du PiS, qui a remporté les élections de 2015 en promettant de mettre fin aux abus de pouvoir.

M. Kaczynski a saisi l'occasion pour accuser l'ancien Premier ministre polonais, Donald Tusk, aujourdu'hui président sortant du Conseil européen, d'avoir lui aussi utilisé les avions officiels pour des déplacements personnels.

La démission annoncée de M. Kuchcinski permet au parti au pouvoir d'éviter un débat parlementaire demandé par l'opposition et prévu vendredi. (ats/nxp)