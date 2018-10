«Les forces américaines et leurs partenaires internationaux ont temporairement suspendu les opérations en vol des F-35» pour permettre une inspection des conduites de carburant de l'appareil, a indiqué un porte-parole du Pentagone, Joe DellaVedova. Le nouvel appareil est actuellement utilisé par les armées israélienne, britannique et américaine.

De même source, les inspections, qui devraient durer «entre 24 et 48 heures», ont été décidées après les premiers résultats de l'enquête sur le premier crash de cet appareil ultra-moderne, bourré de technologie et censé échapper aux radars les plus sensibles, le plus cher de l'histoire.

100 millions de dollars

Le 28 septembre, un F-35B, la variante à décollage court et atterrissage vertical de l'avion, destiné au corps des Marines, s'était écrasé au cours d'un exercice en Caroline du Sud, sans faire de victime. L'appareil, qui coûte autour de 100 millions de dollars, avait été totalement détruit.

Lancé au début des années 1990, le F-35 est le plus cher des programmes d'armement de l'histoire militaire américaine, avec un coût estimé au total à près de 400 milliards de dollars pour le Pentagone, pour un objectif de près de 2500 appareils à produire dans les décennies à venir.

En juin 2014, la totalité de la flotte des F-35 américains avait été clouée au sol sur décision des autorités américaines, afin que se poursuive une enquête sur les raisons d'un mystérieux incendie survenu à bord de l'un de ces appareils, alors qu'il était au sol.

L'an dernier, une cinquantaine de F-35A de l'US Air Force avaient été cloués au sol sur la base aérienne de Luke (Arizona) en raison d'un problème d'oxygène pour les pilotes. (afp/nxp)