L'affaire avait ému tout un pays. Vendredi, un tribunal kazakh a condamné à la perpétuité les tueurs d'un garde-chasse, battu à mort par des braconniers de saïga, une antilope menacée de disparition et emblématique au Kazakhstan.

Trois accusés «ont été condamnés à la privation de liberté à vie pour chasse illégale, tentative de meurtre et meurtre», a indiqué le tribunal pénal de Karaganda, ajoutant que les quatre autres purgeront des peines de six ans de prison pour «braconnage ayant entraîné des dommages particulièrement graves».

En janvier 2019, le mort de Ierlan Nourgaliev, 52 ans, avait bouleversé l'ancienne république soviétique et ravivé les craintes pour les saïgas, une antilope au nez en forme de trompe dont la population s'est effondrée après la fin de l'URSS, sur fond de braconnage et d'habitat menacé.

Le ranger avait succombé à ses blessures deux jours après avoir été tabassé à l'issue d'une course poursuite avec des hommes armés. Lui et un collègue, blessé dans l'agression, venaient de trouver plusieurs saïgas abattus dans la région de Karaganda, au centre du pays.

Gardes-forestiers sous-équipés

Almat Kaskyrbaï, l'avocat du fils du défunt, a relevé «que le verdict était sévère», mais qu'il refusait de s'en satisfaire, le tribunal ne s'étant pas encore prononcé quant aux responsabilités des autorités qui déploient des gardes-forestiers sous-équipés, selon lui, face aux braconniers.

«Il faut enquêter sur tout ça pour que ça n'arrive plus», a-t-il dit. Avec sa mort, Ierlan Nourgaliev est devenu un héros populaire au Kazakhstan, symbole d'intégrité dans un pays riche en hydrocarbures, où les fonctionnaires ont bien souvent la réputation d'être des agents avides et corrompus. Certains ont même été convaincus de complicité avec des braconniers.

A Almaty, principale ville du pays, une fresque peinte sur les murs d'un immeuble d'habitation célèbre la mémoire de Nourgaliev. Inspirée d'une photo ayant fait le tour des réseaux sociaux kazakhs, on l'y voit en uniforme, un bébé saïga dans les bras. Les Kazakhs, qui ont leurs racines dans l'héritage culturel des tribus nomades des steppes et montagnes d'Asie centrale, ont un attachement émotionnel à leurs animaux nationaux: chevaux, aigles, léopards des neiges et saïgas.

