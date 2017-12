Les détonations ont retenti près d'un centre culturel chiite dans le quartier de Qalai Nazir, selon le ministère de l'intérieur. La cible de l'attaque était le centre culturel Tabayan. Une cérémonie s'y tenait à l'occasion du 38e anniversaire de l'invasion soviétique en Afghanistan quand une première explosion s'est produite, a déclaré le porte-parole adjoint du ministère de l'intérieur Nasrat Rahimi. Ce centre se trouve près de l'Afghan Voice Agency, un média d'abord vu comme la cible de l'attaque.

Update: At least 12 killed and 47 wounded in twin suicide attacks in PD6 #Kabul city, that targeted a cultural center and a News Agency. Health officials#Afghanistan pic.twitter.com/wdExEeGUis