Près de 600 manifestants, en majorité des femmes, ont fait irruption jeudi dans un bâtiment du Sénat américain pour protester contre les séparations de familles de migrants et leur envoi en centre de rétention, avant d'être brièvement arrêtés.

Right now in the Hart Senate Office Building. pic.twitter.com/jPE9U82Akz

Enveloppées dans des couvertures de survie comme celles distribuées aux enfants séparés de leurs parents clandestins, des femmes portaient une grande banderole ronde marquée des mots «Les familles doivent rester ensemble en liberté» dans le grand hall d'un bâtiment de bureaux attenant au Congrès.

La police du Capitole a annoncé avoir arrêté «pour manifestation illégale environ 575 individus», ce qui est passible d'une amende. Ces chefs d'inculpation leur ont été signalés sur les lieux-mêmes puis tous ont été relâchés.

«Politique immorale»

L'actrice américaine Susan Sarandon avait auparavant mené un cortège qui est passé devant le ministère de la Justice à Washington. Une manifestation à l'appel, notamment, des organisatrices de la grande «Marche des femmes» de janvier 2017.

La présence de Susan Sarandon dans le bâtiment n'est pas confirmée mais elle a tweeté une photo du rassemblement, accompagnée du message: «Encore plus d'actes puissants, beaux, de la part de centaines de femmes disant que nous demandons que les familles séparées par la politique immorale» de la police chargée de l'immigration (ICE) «soient réunies».

Powerful, beautiful action with hundreds of women saying we demand the reunification of families separated by immoral ICE policy. This is what Democracy looks like. #WomenDisobey https://t.co/NDHDISPTPD pic.twitter.com/szBOJ43D6y