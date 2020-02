Au moins dix-neuf civils ont été tués mardi dans des bombardements du régime syrien sur la province d'Idleb, dans le nord-ouest de la Syrie, a indiqué l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH). Huit enfants font partie des victimes.

«Dix civils, dont six enfants, ont péri dans des frappes aériennes du régime syrien sur la localité de Maaret Misrine dans la province d'Idleb, tandis que six civils ont été tués dans la ville d'Idleb, dont un écolier et trois enseignants, dans des tirs d'artillerie ayant visé plusieurs écoles», a indiqué à l'AFP le directeur de l'OSDH, Rami Abdel Rahmane.

«Trois autres civils, dont un enfant, sont morts dans des bombardements de Damas sur la localité de Binnich», selon M. Abdel Rahmane.

Exode massif

Le régime syrien, avec l'appui de l'aviation russe, a lancé en décembre une offensive d'envergure dans le nord-ouest syrien, ayant tué plus de 400 civils, selon l'OSDH. Près de 900'000 personnes ont été déplacées, d'après l'ONU.

C'est l'exode le plus massif en une si courte période depuis le début de la guerre syrienne en 2011. Parmi les déplacés, 170'000 civils vivent en plein air ou dans des bâtiments inachevés, faute de place dans les camps de déplacés bondés.

Ces dernières semaines, le régime syrien a pu conquérir près de la moitié de la province d'Idleb, contrôlée depuis des années par les djihadistes de Hayat Tahrir al-Cham, ex-branche syrienne d'Al-Qaïda, et des groupes rebelles. La région inclut également des segments des provinces voisines de Lattaquié, Alep et Hama, et abrite trois millions de civils, dont la moitié avaient déjà été déplacés d'autres régions reconquises par le régime. (ats/nxp)