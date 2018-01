Les premières opérations de «blocage total» des prisons françaises ont débuté lundi à l'aube à l'appel de syndicats de surveillants. Ils réclament plus de sécurité après l'agression de trois gardiens par un détenu djihadiste dans le nord de la France.

A Vendin-le-Vieil, une centaine de surveillants bloquaient «quasiment totalement» la prison lundi matin, a constaté une journaliste de l'AFP. «C'est une opération prison morte. Tout sera fait au ralenti. Les agents sont très déterminés», a déclaré Jean-François Forget du syndicat Ufap-Unsa Justice.

Ailleurs en France aussi, des barricades ont été dressées dès l'aube autour des prisons. Plusieurs établissements de la région parisienne étaient totalement bloqués, selon des sources syndicales. Aux Baumettes, à Marseille, une cinquantaine de gardiens, postés devant les deux entrées de la prison, entendent bloquer «pendant quelque temps» l'entrée des agents venant prendre leur service.

Milliers d'agressions

Des débrayages avaient déjà eu lieu dans plus d'un tiers des établissements pénitentiaires français, vendredi, au lendemain de l'agression qui a eu lieu à la prison de Vendin-le-Vieil. Trois gardiens avaient été blessés à l'arme blanche par un islamiste allemand, qui a été un des instigateurs de l'attentat contre la synagogue de Djerba (Tunisie), qui avait fait 21 morts en avril 2002.

"Gardiens de prison : la grogne se propage en Ile de France" #Paris #Paname paris_vox https://t.co/Qf5FQsMSt6 — TV Libertés (@tvlofficiel) 15 janvier 2018

Les syndicats critiquent en particulier le récent allégement des conditions de détention de l'islamiste allemand et réclament le départ du directeur de cet établissement, situé à une trentaine de kilomètres au sud de Lille. La deuxième revendication semble avoir été entendue puisque le directeur de la prison a demandé à être «relevé de son commandement», a indiqué le directeur interrégional des services pénitentiaires Alain Jégo.

«Nous voulons de la sécurité», a indiqué Jean-François Forget sur BFMTV. «Les détenus radicalisés sont en train de polluer toute l'administration pénale. Et ceux qui sont là pour des faits de terrorisme avéré ou de grand banditisme profitent de cette opportunité-là pour fragiliser encore plus la sécurité de nos établissements.»

Des surveillants de prison manifestent ce matin partout en France. Ils réclament plus de sécurité après l'agression de trois gardiens par un détenu djihadiste, dans le Pas-de-Calais. https://t.co/F3dBnOo9om — France 3 Normandie (@F3htenormandie) 15 janvier 2018

Selon Jean-François Forget, le personnel pénitentiaire subit entre 4000 et 5000 agressions physiques et une quinzaine de prises d'otages par an. Il a déploré que des chefs d'établissements «gèrent les structures comme des garderies pour jeunes enfants plutôt que pour des détenus patentés».

Pas de réponse concrète

La ministre de la Justice Nicole Belloubet doit se rendre mardi à Vendin-le-Vieil. La prison ultra-sécurisée doit accueillir Salah Abdeslam, seul survivant des commandos djihadistes qui ont attaqué Paris le 13 novembre 2015, pendant son procès en Belgique en février pour une fusillade à Bruxelles pendant sa cavale.

Samedi matin, le cabinet de la ministre a reçu les syndicats, mais ceux-ci disent avoir quitté les discussions en «claquant la porte». Ils déplorent le manque de «réponse concrète». (ats/nxp)