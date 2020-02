Cinq membres d'un groupuscule néo-nazi appelé «Atomwaffen Division» ont été arrêtés mercredi aux Etats-Unis pour des opérations d'intimidation, a annoncé le ministère de la Justice. Ces dernières ont notamment visé des journalistes.

Un ancien leader du groupe, John Denton, 26 ans, a été arrêté au Texas pour avoir coordonné des appels téléphoniques malveillants afin de faire déplacer des unités d'intervention d'urgence à l'adresse de tiers.

A former white supremacist leader was arrested for trying to "swat" a Propublica journalist & Propublica's NYC office, in retaliation for their reporting.https://t.co/ku1TTMxdf9 — Alex Emmons (@AlexEmmons) February 26, 2020

Inculpé notamment pour «menace», il avait visé entre novembre 2018 et janvier 2019 une université, une église afro-américaine et le domicile d'un responsable gouvernemental en Virginie, selon le procureur fédéral de cet Etat de la côte est.

John Denton avait également fait déplacer des policiers dans les bureaux new-yorkais du site d'information Propublica et au domicile d'un de ses journalistes, coupables selon lui d'avoir dévoilé son identité dans des articles consacrés à son organisation.

John Denton was furious after being outed as the leader of the murderous white supremacist group—so he struck back, feds say. https://t.co/g4gs7ar9ys — The Daily Beast (@thedailybeast) February 26, 2020

Selon le «Washington Post», il s'était fait passé pour le journaliste en question et avait appelé la police en prétendant être armé et avoir tué sa femme. Des agents étaient intervenus en urgence et avaient brièvement interpellé le reporter et son épouse.

Le militant néonazi encourt jusqu'à cinq ans de prison pour ces fausses alertes dites de «swatting» (du nom des unités d'intervention d'urgence Swat).

«Un avertissement»

Quatre autres membres du groupe Atomwaffen, âgés de 20 à 24 ans, ont été arrêtés pour avoir fabriqué des posters menaçants, avec des symboles nazis et des cocktails molotovr ainsi qu'à des militants antiracistes, ont annoncé de leur côté les services du procureur fédéral de l'Etat de Washington, dans le nord-ouest du pays.

«C'est un avertissement pour tous ceux qui veulent recourir à la violence ou à l'intimidation afin de promouvoir leur idéologie: le FBI reste déterminé à protéger les Américains du terrorisme intérieur», a déclaré une responsable de la police fédérale, Jill Sandborn, citée dans le communiqué.

Depuis les fusillades dans un supermarché d'El Paso au Texas en août (22 morts, en majorité hispaniques) et dans une synoagogue de Pittsburg en novembre 2018 (11 morts), le FBI multiplie les opérations dans les cercles de l'extrême droite blanche radicale. (ats/nxp)