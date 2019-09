Sur son site, la Société de géographie russe avertissait que l'expédition qu'elle allait entreprendre avec les militaires de la Flotte du Nord ne serait pas sans danger. Explorer pendant un mois les îles de l'archipel François Joseph, dans l'Arctique, allait les confronter au froid et aux animaux sauvages, notamment les ours polaires. Si les participants au voyage ont bien rencontré des ours, qui se sont parfois montrés menaçants, c'est avec un autre mammifère qu'ils ont connu la plus grosse frayeur.

Pour débarquer il y quelques jours sur l'une des îles russes, à Cape Heller, les scientifiques ont utilisé une annexe du remorqueur militaire «Altaï», raconte le «Barents Observer». Mais un troupeau de morses a alors violemment attaqué le canot pneumatique, qui a coulé. Toutes les personnes embarquées ont toutefois pu atteindre le rivage saines et sauves et, explique la Société de géographie, une tragédie a été évitée grâce à l'action rapide du chef d'équipe et ceci sans blesser aucun animal.

Un drone piloté par l'armée et qui survolait le troupeau de morses a peut-être été ressenti comme une menace pour les petits et c'est sans doute parce qu'ils craignaient pour eux que les adultes ont attaqué l'embarcation qui s'approchait.