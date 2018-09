Des pompiers combattant un feu de forêt géant dans l'Ouest canadien se sont retrouvés dans un bras de fer inattendu pour le contrôle de leur lance d'incendie, aspirée par une tornade de feu, un phénomène rare qu'ils ont filmé.

La scène terrifiante a été immortalisée dans une vidéo publiée ces derniers jours sur Instagram par un membre de l'équipe des pompiers ayant combattu le brasier près de Vanderhoof, dans le centre de la Colombie-Britannique.

On y voit trois de ses confrères tentant de retenir une extrémité de la lance, pendant que l'autre est emportée dans les airs par le tourbillon de fumée et de cendres.

«Une tornade de feu a détruit nos lignes de défense» contre l'incendie, raconte Mary Schidlowsky sous la vidéo. «Elle a projeté des bûches enflammées sur nous pendant 45 minutes et aspiré notre lance à plus de 30 mètres dans les airs avant de la dévorer. Je n'ai jamais rien vu de pareil».

Au plus fort de la tornade, la colonne de feu s'élevait selon elle à plus de 60 mètres. Alimentés par un temps chaud et sec, plus de 2.000 incendies ont détruit 13.000 km2 de forêt en Colombie-Britannique cet été, une superficie record pour une deuxième année consécutive.

Trois cent trente-trois incendies font toujours rage dans cette province, dont dix brûlent depuis début juin, selon le service de lutte contre les incendies de la Colombie-Britannique.

La fumée provoquée par ces incendies a recouvert pendant une bonne partie de l'été des villes comme Vancouver, sur la côte du Pacifique, ou Winnipeg, dans la région des Prairies, à environ 2000 km à l'est, déclenchant des alertes à la qualité de l'air. (afp/nxp)