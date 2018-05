La Commission des nations neutres pour la surveillance de l'armistice en Corée a été créée par l'accord d'armistice du 27 juillet 1953. Cet accord demeure la seule base qui fonde juridiquement l'absence d'hostilités dans la péninsule coréenne. Aujourd'hui seuls les soldats suisses et suédois sont physiquement présents dans la «zone démilitarisée coréenne». Les Tchèques se sont retirés en 1993; les Polonais en 1995. Pourquoi? Après l'effondrement du communisme en Europe de l'Est, la Corée du Nord ne considérait plus ces deux nations comme neutres. Par ailleurs, la Tchécoslovaquie - divisée depuis en deux États distincts, ne fait plus partie de la CSNN. Quant à la Pologne, elle maintient encore son rôle.

Les perspectives d'une paix durable entre les deux Corées se profilent aujourd'hui plus que jamais. L'adoption d'un traité pour mettre fin au conflit impacterait indubitablement les soldats de la paix présents dans la «zone démilitarisée coréenne» (de l'anglais DMZ - «demilitarized zone») séparant les deux pays.

Les soldats suisses et suédois sur place, qui forment la Commission des nations neutres pour la surveillance de l'armistice en Corée (CSNN) (lire ci-contre), pourront donc soit élargir leur mandat, soit faire leurs valises et rentrer à la maison, comme l'explique atimes.com dans un long reportage publié le 20 mai dernier.

Le camp de ces militaires se situe dans le village de Panmunjom situé entre l'armée nord-coréenne (forte de 1,1 million de soldats) et celle du Sud (comptant 650'000 soldats et 28'500 alliés américains). L'équipe de dix membres composant la CSNN - cinq Suisses, cinq Suédois - y est présente 24 heures sur 24.

Ces soldats de la paix surveillent une zone s'étendant sur 248 km et abritant des ours, des chats sauvages ainsi que les fameux «sangliers à trois pattes», des cochons sauvages qui ont perdu leurs membres à cause des mines dissimulées dans la région. Leur mission est de veiller au respect des termes du cessez-le-feu de 1953 (lire ci-contre) et de contrôler les forces des troupes et de leurs armes. «C'est très spécial d'être ici: nous sommes au milieu de la plus grande concentration militaire de la planète - au beau milieu d'un cessez-le-feu -, c'est très impressionnant!», confie le général suisse Patrick Gauchat. «Nous sommes dans l'œil de l'ouragan», ajoute le colonel helvétique Beat Klingelfuss.

De la DMZ au parc botanique

«La première fois que je suis arrivé ici, un général suédois m'a dit: "Voici votre maison, il n'y a pas de serrure à la porte - si quelqu'un veut entrer, il le fera! Il faut juste se méfier des serpents et des moustiques, qui transmettent le paludisme"», se souvient le contre-amiral suédois Anders Grenstad. Et Patrick Gauchat de compléter: «Le camp est si paisible, c'est le paradis. Ils disent qu'ils vont conserver la DMZ comme un parc botanique ou zoologique. La nature ici est encore intacte.»

Depuis le sommet inter-coréen d'avril dernier, les haut-parleurs des deux camps, qui diffusaient leur propagande respective, sont éteints. Il y avait également de la musique au programme: K-pop pour le Sud, opéra et folk côté Nord. «Avec l'opéra, il était plus facile de s'endormir», confie avec humour Anders Grenstad. Et d'ajouter: «Maintenant, nous pouvons entendre les oiseaux. Nous ne les avions plus entendus depuis des années.»

«Des chômeurs heureux»

Les soldats interviewés se montrent tous très positifs quant à la potentielle paix future. «À mon avis, elle viendra. Mais cela prendra encore un peu de temps», indique le général suisse Patrick Gauchat.

«Un traité peut être signé en un an, mais que contiendra-t-il?», s'interroge le contre-amiral suédois Anders Grenstad. «Il doit y avoir une feuille de route, il doit y avoir un processus de renforcement de la confiance. Les deux Corées ont une culture similaire, mais des systèmes drastiquement différents.»

Toutefois, indépendamment d'un traité de paix et d'une dénucléarisation, «aucune perspective de réunification ne se profile à l'horizon. Il y aura toujours deux Corées, deux armées et la DMZ qui les séparera. Cela suggère que les soldats de la paix continueront à être nécessaires», rappelle atimes.com.

Pour Patrick Gauchat, «les fonctionnaires de la CSNN pourraient continuer à observer les exercices militaires nord-coréens, et les officiers du Nord pourraient être invités à observer des exercices sud-coréens-américains».

Et de conclure: «S'ils veulent un accord bilatéral, c'est encore mieux, mais s'ils ont besoin d'un point de vue neutre, nous sommes disponibles. S'ils peuvent le faire sans nous - encore mieux! Nous serions les chômeurs les plus heureux du monde. Les pacificateurs veulent la paix; nous ne voulons pas être ici pour toujours.» (Le Matin)