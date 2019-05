Les politiciens de Ferney-Voltaire, aux frontières de Genève, ont-ils tendance à forcer sur la bouteille? Voire à fumer de l’herbe qui fait rigoler ou s’administrer d’autres psychotropes? Élu de la majorité, Etienne T’Kint de Roodenbeke semble le soupçonner. Il a sérieusement déposé une question écrite sur le sujet au Conseil municipal, explique «Le Dauphiné».

L’élu, peut-on lire, a demandé «s’il n’était pas possible de mettre en place des outils ou tests permettant d’éviter que des conseillers municipaux se présentent au conseil sous l’emprise de l’alcool ou de produits stupéfiants (…) Le teneur des débats s’en trouverait nettement améliorée et éviterait que des fake-news ou autres élucubrations comme on a pu en vivre lors des questions orales de la dernière séance soient diffusées dans notre enceinte»…

Inadmissible et diffamatoire

Soumettre les élus municipaux à des tests d’alcoolémie et de produits stupéfiants avant les séances du Conseil municipal? Mardi soir, la question est très mal passée auprès des représentants de l’opposition, qui se sont sentis directement incriminés, explique le quotidien français.

Jean-Loup Kastler a ainsi estimé que suggérer que des élus étaient alcoolisés ou drogués était inadmissible et diffamatoire, raconte «Le Dauphiné». Il a aussitôt prévenu qu’il allait «saisir la justice au nom de l’opposition».

On lui a alors fait remarquer que l’idée concernerait tous les élus. «Je saisirais donc la justice au nom de tout le Conseil municipal», a-t-il balancé. Chouette ambiance…

(Le Matin)