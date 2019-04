Pour lutter contre le réchauffement climatique, tout le monde s'y met et ce n'est pas un poisson d'avril tardif... Aux Pays Bas, un éleveur entrepreneur a imaginé un urinoir pour ses bovins dans sa ferme de 58 têtes de bétail. Il compte bien pouvoir «réduire au moins de moitié les émissions d’ammoniac libérées par les effluents d’élevage».

Sous la queue

Mais comment s'y prendre pour amener ces protégées jusqu'aux toilettes ? Ce sont plutôt les toilettes qui viennent à elles. Quand la vache a faim, explique la chaîne «RTL», elle se dirige de son plein gré vers sa mangeoire remplies de céréales. Quand elle est bien installée, une sorte de bras articulé positionne une cuvette juste sous sa queue. Ce même bras stimule un nerf en le frottant pour lui donner envie de se soulager. La cuvette récupère les 1,5 litre à chaque fois, qui sont aspirés par un tuyau vers un grand container.

Tout sur les toilettes pour vache (CowToilet). Avec sous-titres français dans les options.

Protoxyde d'azote

Comme on le sait, les vaches sont des animaux qui contribuent au réchauffement climatique. Elles dégagent du méthane quand elles rotent, mais elles ont un impact moins connu. Quand elles urinent, le liquide entre en contact avec le fumier qui est par terre et une réaction chimique produit du protoxyde d'azote, ce puissant gaz a effet de serre qui chatouille les narines dans les étables...

Elles se sont habituées

Grâce à cet urinoir, le contact avec le fumier est évité, ce qui permet de diviser par deux les émissions du protoxyde. Depuis le début de l'expérience, selon l'éleveur, ses protégées se sont habituées. Quand elles mangent, elles n'ont même plus besoin d’être stimulées et l'air dans l'étable est nettement plus sain. La société Hanskamp, qui a mis au point ces toilettes révolutionnaires, cherche maintenant une solution pour utiliser l'urine récoltée. De l'engrais ou de l'hydrogène pour les voitures sont à l'étude. (Le Matin)