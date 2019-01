Un homme a été tué et deux autres sont portés disparus dans l'incendie d'un pétrolier, qui a été maîtrisé, survenu pendant qu'il se réapprovisionnait sur une barge dans les eaux de Hong Kong, a-t-on appris de sources officielles.

Vingt-trois personnes, certaines atteintes de brûlures, ont été secourues après être tombées à l'eau ou s'y être jetées. Parmi elles quatre étaient blessées dont l'une grièvement, a précisé la police.

Les pompiers ont mis cinq heures à venir à bout de l'incendie, survenu alors que le pétrolier, immatriculé au Vietnam selon la police, était en cours de chargement au sud de l'île de Lamma, elle-même située au sud-ouest de l'île de Hong Kong.

VIDEO: At least one man has died after an oil tanker caught fire off Hong Kong, authorities say. Marine police vessels, fireboats and a helicopter were dispatched in an ongoing rescue operation, the South China Morning Post reported. #AulacFortune pic.twitter.com/KHEZan2THi