Des groupes militant pour les droits des victimes d'abus sexuels perpétrés par des prêtres ont demandé mercredi à Chicago de participer à un sommet historique sur la «protection des mineurs», voulu par le pape François et prévu fin février à Rome.

Ces organisations --Ending Clergy Abuse («Mettre fin aux abus du clergé», ECA) et Survivors Network of those Abused by Priests («Le réseau des survivants d'abus de prêtres», SNAP)-- ont dit avoir envoyé une lettre ouverte au pape François pour demander à être inclus dans les discussions autour des réformes au sein de l'Eglise catholique.

Zach Hiner, Executive Director of Survivors Network for those Abused by Priests, or SNAP, said the church needs to do more than pray. https://t.co/pY47cEFtse