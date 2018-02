Plusieurs villages rohingyas incendiés ont été rasés au bulldozer ces derniers jours dans l'ouest de la Birmanie, une façon d'effacer définitivement toute trace de leur présence, ont dénoncé des ONG.

Sur des photos postées sur les réseaux sociaux par l'ambassadeur de l'Union européenne en Birmanie, Kristian Schmidt, on peut voir des zones entières passées au bulldozer. De ces villages brûlés pendant la campagne militaire débutée en août 2017, il ne reste plus rien. Même les arbres ont été abattus. «Nous survolons davantage de villages détruits aux bulldozers... tant de vies à reconstruire», a tweeté l'ambassadeur avec ces photos prises depuis un hélicoptère lors d'un voyage organisé par les autorités birmanes.

As diplomats head back to Sittwe, we fly over many more bulldozed villages...with so many lives to rebuild. Goodnight + tx for following. pic.twitter.com/FoM5BQnTdN