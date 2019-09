Fric-frac au château: des malfaiteurs ont séquestré dans la nuit de mercredi à jeudi les propriétaires de Vaux-le-Vicomte, chef d'oeuvre architectural du XVIIe siècle au sud-est de Paris, d'où ils sont repartis avec un butin estimé à 2 millions d'euros. Les faits se sont déroulés peu avant l'aube dans ce château présenté comme le modèle du château de Versailles, a indiqué le parquet de Melun.

Le comte Patrice de Vogüé et la comtesse Cristina, âgés de 90 et 78 ans, ont été ligotés avec les propres cravates du nonagénaire par six hommes cagoulés et non armés, selon une source policière. Le couple n'a pas été blessé. Les cambrioleurs se sont attaqués au coffre et ont volé notamment des émeraudes, a ajouté cette source. Le parquet a confié l'enquête à la police judiciaire de Versailles, qui se trouvait sur place dans la matinée.

Le vol «a eu lieu dans un appartement privé», qui se trouve dans le domaine mais pas dans le château, et «ne concerne pas les collections du château», a indiqué la direction du château. «Les propriétaires vont bien et le château reste ouvert à la visite aux horaires habituels», a-t-elle précisé.

Plus grande propriété privée classée de France, avec un domaine de 500 hectares, clos par un mur d'enceinte de 13 km, le «petit Versailles» accueille chaque année 250'000 visiteurs. Ce chef d'oeuvre architectural, construit entre 1656 et 1661 à une cinquante de kilomètre au sud de Paris, valut à son propriétaire, Nicolas Fouquet, la jalousie du Roi Louis XIV, qui le fit emprisonner à vie.

Vaux-le-Vicomte a bâti en partie sa réputation grâce aux grands noms qui l'ont édifié: Louis Le Vau en fût l'architecte, Charles Le Brun, le peintre, et André Le Nôtre, le paysagiste.

Un concurrent de Versailles

Près de 13 hectares de jardin à la française sont alors conçus, avec un salon ouvert, sans compter de multiples bassins d'eau et de nombreuses statues, dont une recouverte de 10'000 feuilles d'or.

En 1661, la légende veut que le roi a ordonné l'arrestation de Fouquet après une fête somptueuse donnée en l'honneur de la cour, qui a ébloui Louis XIV par ses jets d'eau, ses feux d'artifice, son buffet impressionnant donné pour plus de mille couverts et la qualité de ses spectacles.

Après l'arrestation de Nicolas Fouquet, le monarque se saisit du château et le vida de ses plus beaux objets pour les transférer au palais du Louvre et à Versailles. Il est alors sauvé par la famille de Praslin, puis par Alfred Sommier, qui le rachète aux enchères en 1875. Sommier est l'aïeul du comte et de la comtesse de Vogüé.

«Desperate Housewives»

Propriétaire depuis cinq générations, la famille de Vogüé fait prospérer aujourd'hui ce fleuron français grâce à la tenue de mariages fastueux, de tournages de film ou encore d'immenses dîners privés, tout en décidant en 1968, d'ouvrir au public les jardins et la maison, où les propriétaires continuent toujours de vivre.

En juillet 2007, le basketteur français Tony Parker et l'actrice américaine Eva Longoria y ont organisé la réception de leur mariage à huis clos, avec une foule d'invités de marque, dont des actrices de «Desperate Housewives», des chanteurs et des sportifs célèbres.

Des tournages publicitaires mais aussi de longs-métrages - un James Bond, «Marie-Antoinette» de Sofia Coppola - ou même de séries, comme «Versailles» y sont régulièrement organisés depuis les années 1960. (afp/nxp)