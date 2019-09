La dirigeante démocrate Nancy Pelosi devrait selon les médias américains annoncer l'ouverture d'une enquête, 1ère étape d'une procédure de destitution visant Donald Trump. Une perspective à laquelle se rallient de plus en plus d'élus outrés par l'affaire ukrainienne.

Sous pression Donald Trump a tweeté mardi autoriser la publication du contenu de sa conversation son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky.

I am currently at the United Nations representing our Country, but have authorized the release tomorrow of the complete, fully declassified and unredacted transcript of my phone conversation with President Zelensky of Ukraine....