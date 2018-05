Chiffre d'affaires en hausse

LafargeHolcim a étoffé ses ventes au premier trimestre 2018, malgré une rentabilité en repli. Le géant zurichois, premier cimentier mondial, a généré un chiffre d'affaires en progrès de 3,1% sur un an à 5,83 milliards de francs.



Les ventes ont été portées par l'augmentation des volumes de ciment au 1er trimestre, et s'entendent sur une base comparable. «La poursuite de la croissance du chiffre d'affaires est encourageante et confirme les perspectives favorables dont bénéficient nos activités», estime mardi le directeur de LafargeHolcim, Jan Jenisch, cité dans un communiqué.