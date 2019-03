Dirigeants européens et britanniques ont affiché vendredi leur incapacité à sortir de l'impasse des discussions sur le Brexit, à quatre jours d'un vote décisif au parlement britannique. Le divorce est lui agendé dans trois semaines.

Les deux parties continuent du buter sur le «filet de sécurité» («backstop» en anglais). Ce dispositif prévoit, en dernier recours, le maintien du Royaume-Uni dans une union douanière avec l'UE afin d'éviter le retour d'une frontière physique entre l'Irlande, membre de l'UE, et la province britannique d'Irlande du Nord, destinée à en sortir.

Vendredi soir, le négociateur en chef de l'UE, Michel Barnier, a annoncé sur Twitter que l'Europe offrirait à la Grande-Bretagne (soit le Royaume-Uni sans l'Irlande du Nord) «la possibilité de quitter unilatéralement le territoire douanier unique», si elle le souhaitait.

Cette possibilité de «sortie unilatérale» n'est pas celle que demandait Londres, qui souhaitait une sortie de tout le territoire du Royaume-Uni sans exception. Elle revient de fait à une proposition qui avait déjà été formulée par les dirigeants européens à un stade antérieur des discussions.

???? I briefed EU27 Ambassadors and EP today on the ongoing talks with #UK. Following the EU-UK statement of 20 Feb, the EU has proposed to the UK a legally binding interpretation of the #Brexit Withdrawal Agreement. Most importantly: