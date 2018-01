Donald Trump était de mauvaise humeur quand il a débarqué jeudi à l'aéroport de Zurich avant se rendre au WEF de Davos. Selon l'agence Bloomberg, il était absolument furieux après avoir appris le blocage d'un rapport classifié qui mettait en avant les erreurs et les abus du FBI dans son enquête sur l'ingérence russe lors de l'élection présidentielle en 2016.

Selon quatre sources qui étaient du voyage, le président américain «a explosé de rage» en apprenant que le procureur général adjoint avait estimé qu'il serait «extraordinairement imprudent» de publier un mémo classifié et rédigé par des Républicains de la Chambre des Représentants, la chambre basse du congrès (le Parlement fédéral).

On his flight to Davos, Trump erupted after learning a DoJ official warned against releasing a classified memo written by House Republican staffers https://t.co/anxOQS2pJP pic.twitter.com/0809qnZXgf