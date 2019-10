Un deuxième lanceur d'alerte est sorti du silence pour livrer des informations sur l'affaire ukrainienne à l'origine d'une procédure de destitution contre Donald Trump. Ce dernier a pour sa part accusé la chef de file démocrate Nancy Pelosi de «trahison».

Confronté à une crise sans précédent, M. Trump s'en est pris dimanche soir avec virulence sur Twitter à la présidente de la Chambre des Représentants, l'accusant de «crimes graves, délits et même trahison», et réclamant sa destitution.

....This makes Nervous Nancy every bit as guilty as Liddle’ Adam Schiff for High Crimes and Misdemeanors, and even Treason. I guess that means that they, along with all of those that evilly “Colluded” with them, must all be immediately Impeached!