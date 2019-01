Bolsonaro va présenter à Davos «un Brésil différent»

Le président Jair Bolsonaro a affirmé lundi qu'il allait présenter la semaine prochaine au Forum économique de Davos, en Suisse, «un Brésil différent, libre de toute attache idéologique et de la corruption généralisée». «La semaine prochaine, j'embarque pour Davos, en Suisse, pour participer au Forum économique mondial. Je suis confiant et heureux face à cette grande opportunité de présenter aux leaders du monde entier un Brésil différent», écrit Jair Bolsonaro sur Twitter. Le président brésilien sera une des vedettes de ce rendez-vous annuel, auquel les présidents américain Donald Trump et français Emmanuel Macron ont annoncé qu'ils ne participeraient pas.