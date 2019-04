Twitter a affiché une hausse de ses usagers quotidiens monétisables et présenté des résultats financiers solides au premier trimestre. Au même moment, le président américain Donald Trump se livrait à une attaque en règle contre le réseau social... sur Twitter.

Cette attaque du président n'a toutefois pas éclipsé en Bourse les résultats bien orientés du géant des réseaux sociaux, qui bondissait de 7,15% vers 12H15 GMT dans les transaction électroniques qui précèdent l'ouverture de la Bourse. «Ils ne me traitent pas bien en tant que républicain», a tweeté M. Trump mardi, quelques minutes après la publication des comptes trimestriels du réseau social, en réponse à une journaliste de la chaîne Fox Business qui affirmait que «la meilleure chose qui soit jamais arrivée à Twitter est Donald Trump».

“The best thing ever to happen to Twitter is Donald Trump.” @MariaBartiromo So true, but they don’t treat me well as a Republican. Very discriminatory, hard for people to sign on. Constantly taking people off list. Big complaints from many people. Different names-over 100 M.....