Le président américain Donald Trump a annoncé samedi qu'il allait reporter le sommet du G7 prévu en juin aux États-Unis et qu'il allait inviter d'autres pays à se joindre à la réunion.

«Je n'ai pas le sentiment que le G7 représente correctement ce qui se passe dans le monde. C'est un groupe de pays très dépassé», a déclaré Donald Trump à des journalistes dans l'avion Air Force One, ajoutant qu'il aimerait inviter la Russie, la Corée du Sud, l'Australie et l'Inde à se joindre à un sommet élargi à l'automne.

President Trump announces he’s postponing G7 until at least September and wants to invite Russia, Australia, India, South Korea, turning it into G11. “I’m postponing it because I don’t feel as a G7 it probably represents what’s going on in the world. It’s a very outdated group.”